Bir Gece Masalı’nda iyileşen Mahir Selim’in peşine düştü!

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SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Süreyya anne öldü mü?

Hastaneye kaldırılan Mahir, hayati tehlikeyi atlattı. Hastaneye gelen ve Canfeza'yı kaçırmaya Selim'i Kürşat engelledi. Selim, çareyi kaçıp saklanmakta buldu. İyileşen Mahir ise Selim'in peşine düştü.

Sevde, sonunda gerçeği öğrendi ama Ferman'dan boşanmadı. Nikahı erteleyen Kürşat ve Gülizar, Mahir'in iyileşmesi ile gün aldı. Ezra Nine, Afet Hanım'a bu tarihi haber verdi. Afet Hanım, Ferman'ı da alarak bu nikahı engellemek için harekete geçti ve Gülizar'ı kaçırdılar.