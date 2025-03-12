Bir Gece Masalı'nda iyileşen Mahir Selim'in peşine düştü!
Geçtiğimiz akşam (11 Mart Salı) atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.
Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Mahir ve Canfeza konağa iftara giderken; pusu kuran Selim, Mahir'i vurur.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Süreyya anne öldü mü?
Hastaneye kaldırılan Mahir, hayati tehlikeyi atlattı. Hastaneye gelen ve Canfeza'yı kaçırmaya Selim'i Kürşat engelledi. Selim, çareyi kaçıp saklanmakta buldu. İyileşen Mahir ise Selim'in peşine düştü.
Sevde, sonunda gerçeği öğrendi ama Ferman'dan boşanmadı. Nikahı erteleyen Kürşat ve Gülizar, Mahir'in iyileşmesi ile gün aldı. Ezra Nine, Afet Hanım'a bu tarihi haber verdi. Afet Hanım, Ferman'ı da alarak bu nikahı engellemek için harekete geçti ve Gülizar'ı kaçırdılar.
Süreyya'nın psikolojisi iyi değildir. Mahir'in iyileşmesi karşılığında ölen eşinin yanına gitmesi gerektiğine inanarak ardında bir veda mektubu bırakıp; ölüme, kocasının yanına Denizli'ye gitmek için yola çıktı.
Onu soymak isteyen çiftten şüphelenmeyip arabalarına bindi. Hiç beklenmedik bir anda Kürşat'ın oğlu ortaya çıktı.
Mahir annesini ararken, ormanlık alanda 50 yaşında bir kadının cesedinin bulunduğu haberi geldi. Olay yerine giden Mahir, annesinin olmaması umudu ile ceset torbasını açtı…
Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.
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