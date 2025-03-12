ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, heyecan dolu gelişmeleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Son bölümde yaşanan sarsıcı olayların ardından, gözler şimdi 26. bölüm fragmanına çevrildi. Mahir'in yaşadığı zor anlar ve Canfeza'nın kaygıları dizinin gidişatını etkilerken, yeni bölümde neler olacağı merak konusu. Peki, Bir Gece Masalı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?