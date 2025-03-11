Müge Anlı ATV canlı yayın! 11 Mart 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı.

Gittiği Belgrad ormanı'nda sırra kadem basan 35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel. Kaybolduktan 4 gün sonra ormanda bulunarak mucizenin adı olmuştu. Ne yazıkki genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cezanesi adli tıp kurumundan alınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Ece Gürel'in babası canlı yayında... ''Kızım cadılık okuluna gitmedi''

Canlı yayına bağlanan acılı baba, kızının ölümünü şüpheli bulduğunu söyledi. Kızının cadılık okuluna gitmediğini sadece astrolojiyle ilgilendiğini anlattı.

Ece Gürel'in kaybının 4. Gününde bulunduğu orman...

Ormanda araştırmalara devam eden ekip, Belgrad ormanı'ndaki ağaçların üzerinde yön belirliyici bayramların olduğunu söyledi. Ece Gürel'in bulunduğu noktadan yola yürüme mesafesi 45 dakika olarak belirlendi.

4 çocuk annesi Nesrin Sungur koruma altına alındı.

22 yıllık eşini 'gözüme çirkin geldi' deyip 4 yıldır tanıdığı birinin yanına gitti. Nesrin Sungur'un kadın sığınma evine gittiğinin öğrenildi.

Kaybının 23. Gününde Müge Anlı'da bulundu.

35 yaşındaki Atılay Doğukan Sarı yayının ardından annesini arayıp iyi olduğunu söyledi. Canlı yayında tekrar seslenen annesi görüşüp konuşmak istedi.