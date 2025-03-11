Bir Gece Masalı'nda Canfeza ve Mahir sevdikleriyle sınanıyor!
Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan 'Bir Gece Masalı' yeni bölümüyle ekranlara geliyor.
Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde olduğu "Bir Gece Masalı" dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor! Peki yeni bölümde neler olacak? İşte sevilen dizinin 25. bölmüne dair detaylar...
25.Bölüm:
"Ruhumun Gökyüzü"
Mahir'in babası gibi sırtından vurulması bütün aileyi derinden sarsar.
Canfeza'nın ikinci kez yaşadığı Mahir'i kaybetme korkusu onun kaygılarını çoğaltır.
Halledilmesi gereken bir konu vardır. O da Selim'dir. Kürşat ve Gülizar evlenmekte kararlıdır ama beklenmedik bir hamle nikahlarına engel olur.
Ferman ise büyük bir karar verir. Sevde'ye boşanmak istediğini söyler.
Herkes kendi hayatıyla meşgulken Süreyya hastanede kocasına verdiği sözü tutmaya karar verir ve ortadan kaybolur.
Bir Gece Masalı bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında.
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