Can Borcu’nda yeni bir intikam planı!

atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nun yeni bölümü için heyecan dorukta! İşte dizinin 12. bölümüne dair ipuçları...

12.Bölüm Özeti:

Kızının hayatıyla tehdit edilen Handan, köşeye sıkışır ve Mehmet'in Doğa ile ilgili kendisine söylediği en önemli gerçeği Emel'e söylemek zorunda kalır. Bir yandan ailesini bir arada tutmaya çalışan Yaşar, tüm çabalarına rağmen Şükran'ı eve döndüremez.

Diğer yanda, Handan'ın Emel'e söylediği gerçek Mehmet'i derinden sarsar. Emel'le yüzleşmeye giden Mehmet, Emel'in ona sunduğu teklif karşısında büyük bir şaşkınlık yaşar.

Kaynak: ATV