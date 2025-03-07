Can Borcu'nda yeni bir intikam planı!
Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen 'Can Borcu'nun yeni bölüm için heyecan doruktu. Sevilen dizi on ikinci bölümüyle 8 Mart Cumartesi akşamı atv ekranlarında!
atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nun yeni bölümü için heyecan dorukta! İşte dizinin 12. bölümüne dair ipuçları...
12.Bölüm Özeti:
Kızının hayatıyla tehdit edilen Handan, köşeye sıkışır ve Mehmet'in Doğa ile ilgili kendisine söylediği en önemli gerçeği Emel'e söylemek zorunda kalır. Bir yandan ailesini bir arada tutmaya çalışan Yaşar, tüm çabalarına rağmen Şükran'ı eve döndüremez.
Diğer yanda, Handan'ın Emel'e söylediği gerçek Mehmet'i derinden sarsar. Emel'le yüzleşmeye giden Mehmet, Emel'in ona sunduğu teklif karşısında büyük bir şaşkınlık yaşar.
Emel ise boş durmaz oyununu bir adım öteye taşır. Doğa'nın biyolojik babası Yekta'yı bulur. Yekta'ya, Mehmet'ten intikam alması için bir teklif sunar. Ancak Mehmet ve Handan'ı bekleyen tehlike sadece bu kadarla sınırlı değildir.
Dayı Hakan, elindeki görüntülerle Handan'ı tehdit eder ve Mehmet'i köşeye sıkıştırır. Boşanma davasından çekilmezse Rüzgar'ın hayatını karartmakla tehdit eder. Mehmet, ne olursa olsun Rüzgar'ı koruyacağına dair Handan'a söz verir.
Öte yandan, Doğa ve Rüzgar arasındaki gerginlik yavaş yavaş yerini yumuşamaya bırakır. Eko, Doğa'nın annesiyle ilgili afişleri yapan kişinin Biricik olduğunu anlar. Sevgilisi ve arkadaşları arasında kalan Eko'nun bu gerçekle nasıl yüzleşeceği, herkesin merak konusu olur.
Handan ve ailesi Mehmet'lerde iftar sofrasındayken, kapıda hiç beklenmedik bir misafir belirir: Gelen Yekta'dır! Peki, Yekta, Doğa'ya gerçeği açıklamadan önce Mehmet onu durdurabilecek mi? Yoksa tüm sırlar, herkesin gözü önünde açığa mı çıkacak?
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