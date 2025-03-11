Kuruluş Osman’da Bala Hatun evladı Halime için ölümü göze alıyor

Osman Bey kurduğu müthiş oyun ile Ulugan'ı tuzağa düşürmüştür. Ancak tam bu sırada tüm planlar değişir. Moğol Han'ı Olcaytu'nun kızı Esenbike Hatun ve oğlu Sargu Anadolu topraklarına gelmiş ve Osman Bey'e zorlu bir teklifte bulunmuştur.

Osman Bey obasını ve halkını kurtarmak için Esenbike Hatun'u ve Sargu'yu mağlup etmesi gerekir. Osman Bey bu cendereden çıkmak için nasıl bir plan yapacaktır? Osman Bey, Esenbike'nin teklifini kabul edecek midir?