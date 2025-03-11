Kuruluş Osman'da Bala Hatun evladı Halime için ölümü göze alıyor
atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, nefesleri kesecek 184’üncü bölümüyle 12 Mart Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek.
Osman Bey kurduğu müthiş oyun ile Ulugan'ı tuzağa düşürmüştür. Ancak tam bu sırada tüm planlar değişir. Moğol Han'ı Olcaytu'nun kızı Esenbike Hatun ve oğlu Sargu Anadolu topraklarına gelmiş ve Osman Bey'e zorlu bir teklifte bulunmuştur.
Osman Bey obasını ve halkını kurtarmak için Esenbike Hatun'u ve Sargu'yu mağlup etmesi gerekir. Osman Bey bu cendereden çıkmak için nasıl bir plan yapacaktır? Osman Bey, Esenbike'nin teklifini kabul edecek midir?
184.Bölüm:
ESENBİKE HATUN KAYI OBASINA YILDIRIM GİBİ DÜŞTÜ!
Osman Bey'in Ulugan'la hesaplaşması sürerken Uçlara yeni bir yıldırım düşer. Esenbike Hatun gelir gelmez üstünlüğünü sağlamak için isteklerini sıralar. Osman Bey'den, yüklü miktarda vergi ister. Aksi takdirde kızı Fatma'yı oğlu Sargun'a gelin alacağını ifade eder. Osman Bey bu sıkışmışlıktan kurtulmak için nasıl bir hamle yapacaktır?
OSMAN BEY'İN ÇETİN SINAVI!
Asla boyun eğmeyeceğini ifade eden Osman Bey, ne kızından ne de ahalisinin rızkından vazgeçmeyecektir. Bu cendereden çıkmak için tehlikeli bir oyun kurar. Osman Bey, Olcaytu'nun oklarını üzerine çekmeden bu işin içinden çıkabilecek midir?
BALA HATUN, EVLADI UĞRUNA HER ŞEYİ GÖZE ALIYOR!
Bala Hatun Halime'yi bulmak için harekete geçer. Bunun için Sofia'ya hamle yapar. Sofia'yı ele geçiren Bala Hatun, Halime'yi bulmak için her şeyi göze alır. Bala Hatun kızına götürmesi karşılığında Sofia'yı bırakacağını söyler. Sofia Poena'nın aslında Halime olduğunu söyleyecek midir?
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi,
atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
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