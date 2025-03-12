ATV canlı yayın izle! 12 Mart 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

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Kaynak: ATV

Bebekken halasından evlatlık alındı, gerçek ailesini arıyor.

45 yaşındaki Fulya Akın Yılmaz gerçek ailesini bulmak için başvurdu Müge Anlı'ya. 15 yaşında evlatlık olduğunu lise arkadaşından öğrendiğini söyledi. 20 Aralık 1979 doğumlu Fulya Hanım, bu tarihte halası tarafından kendisini yetiştiren annesinin kardeşine verildiğini öğreniyor. Biyolojik ailesini ve köklerini merak ettiğini haber beklediğini söyledi.

Döndü Dikmen'e pahalıya patlayan aşk. ''Evlilik vaadi ile 595 bin TL dolandırıldım''

Döndü Dikmen aynı iş yerinde tanışıp sevgili olduğu kişi tarafından 595 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla canlı yayına geldi. Sevgilisinin kendisini tehdit ettiğini ve evli olduğunu öğrendiğini söyledi.

İddiaların odağındaki isim canlı yayında... ''Benim Döndü'ye borcum yok''

İddiaların odağındaki Fuat Yılmaz canlı yayına bağlandı. Döndü Dikmen'le yüzleşti. Fuat Yılmaz Döndü'ye borcu olmadığını sadece kredi kartı borcu olduğunu söyledi. Döndü Dikmen'in iddia ettiği kredi borçlarını kabul etmedi.

Nurgül Kırkyaşaroğlu'nun ölümündeki soru işaretleri...

52 yaşındaki Nurgül Kırkyaşaroğlu'nun kardeşi ve onun eşi tarafından şiddet gördüğünü iddiasıyla kız kardeşi canlı yayında... ''Ablamın ölümünde, kardeşimin parmağı var'' dedi. Kardeş Hasan Kırkyaşaroğlu canlı yayına bağlandı. Hasan Bey, iddiaları kabul etmedi. Nurgül Kırkyaşaroğlu'nu evde baygın bulduklarını hastanede vefat ettiğini, şiddet uygulamadığını söyledi.

13 yaşındaki Elif Gülmez'e 19 gündür ulaşılamıyor...

Elif Gülmez'i aramak için anne ve anneannesi canlı yayında... 31 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki kızlarının 19 yaşındaki komşuları tarafından kaçırıldığını iddia ettiler.

Üniversiteye hazırlanan Ayşegül Selik ve 20 yaşındaki Battal Dinçer aranıyor...

Üniversiteye hazırlanan Ayşegül Selik'i aramak için anne ve babası canlı yayına geldi. Genç kızın kendilerini engellediğini söyledi. Gözü yaşlı ailesi, kızlarının hayatından endişe ediyor. 20 yaşındaki Battal Dinçer'in kardeşi onu aramak için canlı yayında. Battal'ın mental olarak sağlık sorunları olduğunu 2019'dan sonrasını hatırlamadığını söyledi.