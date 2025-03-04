Müge Anlı ATV canlı izle! 4 Mart 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

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DÜN NELER YAŞANDI?

Birkaç aylık sanal aşk pahalıya patladı. ''Yuva kurarız sandım 700 bin TL'lik ziynet eşyamla kaçtı''

Gökhan Toga, TikTok'tan tanıştığı kişi tarafından dolandırılma iddiası ile Müge Anlı'ya geldi. İddiasına göre internetten tanıştığı kişiyle evlilik hayali kurduğunu ama dolandırıldığını söyledi. Suna isimli kişinin kendisinin 12 yıllık birikimini alıp gittiğini geri getirmesini istediğini söyleyerek çağrıda bulundu.

Annesinin gözyaşlarına kayıtsız kaldı, geri dönmedi.

Derya Deniz yayın sonrası annesi ve teyzesiyle görüştü. Genç kız eve geri dönmeyeceğini ama ailesiyle görüşeceğini söyledi. Annesinin gözyaşlarına bakmadan yanından ayrıldı.

Fabrikatör Mehmet Demir'in kaybındaki şüpheler...

Mehmet Demir'in eşi ve ailesi canlı yayında... Gülbahar Demir, eşinin psikolojik sorunları olduğunu, kafasını dinlemek için gitmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi. Mehmet Demir'in yasaklı madde kullandığını iddia etti.

Geri dönüşüm fabrikası sahibi, evine neden geri dönemedi? Taraflar canlı yayında karşı karşıya...

Yayına bağlanan kayınbirader Ener, Mehmet Demir'le arasının iyi olduğunu anlattı. Bir tartışmadan sonra sinirle ''onu öldüreceğim'' dediğini söyledi.