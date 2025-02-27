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Zembilli'de Adem ve Fidan evlenme kararı alıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 15:49
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Zembilli’de Adem ve Fidan evlenme kararı alıyor!

Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Sude Zülal Güler gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, atv’nin sevilen dizisi Zembilli’nin 9’uncu bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı. Peki Zembilli 9. bölümde neler olacak? İşte merak edilenler...

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Zembilli" dokuzuncu bölümüyle ekranlarda Cuma akşamı atv'de!

9.Bölüm Özeti:

Adem, İlyas'ın serbest kaldığını öğrenip kapısına dayanınca Adem ve İlyas birbirine girerler.

ZEMBİLLİ 9.BÖLÜM FRAGMANI

Adem ve Fidan ailelerinden habersiz evlenmeye karar verirler. Kadir ve Nuran ise yeni hayatları için ev arayışındalar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Düğünden kaçıp Tarık, Kadir, Vahit ve İshak'ın başına bela olan kaçak gelin Didem, kasabada kayıplara karışır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Mafya babası olan Erol, kızını bulmaya Zembilli kasabasına gelir ve çalgıcıları ararken Kadir'in fırını öğrenir. Fırına gider ve Nuran'ı kaçırır. Nuran'ı kurtarmak için operasyon planlayan Kadir ve arkadaşları, Bekir ve Refik'i de orada görünce şaşırırlar.

Adem, Fidan'la nikaha gitmek üzereyken hiç beklemediği bir haber alır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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