Zembilli’de Adem ve Fidan evlenme kararı alıyor!

Mafya babası olan Erol, kızını bulmaya Zembilli kasabasına gelir ve çalgıcıları ararken Kadir'in fırını öğrenir. Fırına gider ve Nuran'ı kaçırır. Nuran'ı kurtarmak için operasyon planlayan Kadir ve arkadaşları, Bekir ve Refik'i de orada görünce şaşırırlar.

Adem, Fidan'la nikaha gitmek üzereyken hiç beklemediği bir haber alır.

Kaynak: ATV