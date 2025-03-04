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Bir Gece Masalı'nda Mahir Selim'in peşinde!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 08:50 Güncelleme: 04.03.2025 08:52
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Bir Gece Masalı’nda Mahir Selim’in peşinde!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan 'Bir Gece Masalı' yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde olduğu Bir Gece Masalı'nın yeni bölümü için heyecan dorukta! İşte Bir Gece Masalı'nın 24. bölümüne dair ipuçları...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

"KİMİ ÇOK SEVERSEN O SENİN İMTİHANINDIR"

Gülizar ve Kürşat birlikteliği Yılmaz konağında bomba etkisi yaratır. Henüz bu olayın yankıları atlatılamadan Mahir'in babaannesiyle ilgili öğrendiği bir gerçek onu çılgına çevirir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Mahir bir karar alır. Raşit'in ölümünden beri aranan Selim Allame'nin yerini tespit eden Mahir, büyük bir operasyon gerçekleştirir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ancak Selim'in yakalanmak üzereyken yaptığı hamle Mahir'i bile şoke eder.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ramazan'ın ilk günü yeni evlerine taşınan Mahir ile Canfeza hayatlarının en mutlu günlerini yaşarken sinsi bir felaket onlara doğru yaklaşmaktadır.

Bir Gece Masalı Salı günü saat 20.00'de atv ekranlarında.

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