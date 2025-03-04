Bir Gece Masalı’nda Mahir Selim’in peşinde!

Kaynak: ATV

"KİMİ ÇOK SEVERSEN O SENİN İMTİHANINDIR"

Gülizar ve Kürşat birlikteliği Yılmaz konağında bomba etkisi yaratır. Henüz bu olayın yankıları atlatılamadan Mahir'in babaannesiyle ilgili öğrendiği bir gerçek onu çılgına çevirir.