Kuruluş Osman'da Bala Hatun Sofia'yı yakaladı
atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, nefesleri kesecek 183’üncü bölümüyle 5 Mart Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek.
Osman Bey, Bala Hatun'u esaretten kurtarmış ve evlatlarına kavuşturmuştur. Osman Bey'in Gizli Obasında ki türlü sıkıntılara rağmen bütün hane yine bir arada Ramazan'a kavuşmanın coşkusunu yaşar.
Öte yandan Osman Bey, Ulugan ve nökerlerinin gücünü kırmak, halkını Moğol tehditlerinden kurtarmak için evvela ordusunu güçlendirmelidir. Osman Bey'in bu sebeple çevre obalardaki Türkmen beylerinin desteğine ihtiyacı vardır. Osman Bey Türkmen beylerini kendi safına çekebilmek için nasıl bir plan yapacaktır? Osman Bey Türkmen beyleri ile bir araya gelerek neyi amaçlamaktadır?
183.Bölüm:
KAYI OBASINDA RAMAZAN VE BALA HATUN SEVİNCİ BİR ARADA!
Osman Bey, Bala Hatun'u esaretten kurtarıp obasına getirir. Gizli obasında matem, Bala Hatun'un gelişi ile yerini sevince bırakır. Obasına kavuşan Bala Hatun'un şimdi yalnız bir amacı vardır; Sofia! Onu bulup hesap sormak için elinden geleni yapacaktır. Öte yandan Osman Bey'in Gizli Obasında ki türlü sıkıntılara rağmen bütün hane yine bir arada Ramazan'a kavuşmanın coşkusunu yaşar. Ancak Ulugan tehlikesi adım adım yaklaşmaktadır. Osman Bey, Ulugan'ın kirli emelleri için ne önlemler alacaktır.
ULUGAN VE İLBAY'IN HAİN PLANI
İki şer ittifakı Osman Bey'in gücünü kırmak, yalnız bırakmak için civar obaların beylerini kendilerine bağlamak isterler. Tehdit ve şantaj ile beylerin gözünü korkutan Ulugan ve İlbay artık daha da güçlenmiş durumdadır. Biat eden beyler Osman Bey'e destek vermeyecekler bu savaşta Ulugan'dan yana olacaklardır. Osman Bey için artık çember daralıyordur.
OSMAN BEY VE ULUGAN'IIN KANLI HESAPLAŞMASI!
Beyleri kendi safına çeken Ulugan, Osman Bey'e ağır bir darbe vurmak için Olcayto'dan destek nöker birliği istemiştir. Bu birliğin gelişi obasını almanın hayalini kuran Osman Bey'i zora sokar. Az sayıda alpları ile bu ordunun geçişine mâni olmak için elinden geleni yapacaktır. Osman Bey'e hamle fırsatı tanımayan Ulugan, Osman Bey'i kıstırır. Pusuya düşürülen Osman Bey'in yakın alpları ölümün pençesine atılır. Bu uğurda kimler Şehit düşecektir? Osman Bey, ordunun geçişine mâni olabilecek midir?
BALA HATUN, SOFİA'YI YAKALAR!
Bala Hatun, Alaeddin ve Gonca ile ebedi düşmanı Sofia'nın peşine düşer. Kurduğu oyun ile Sofia'yı yakalamayı başaran Bala Hatun Sofia'yı obaya getirir. Artık yolun sonuna gelen Sofia şimdi ne yapacaktır?
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi,
atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
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