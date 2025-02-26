Başka Bir Gün 5. bölüm: Serdar'ın sırları Nehir'i zora sokuyor!
Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün Perşembe akşamları atv’de.
Ezgi Mola, Salih Bademci ve Şükran Ovalı'nın başrolünde olduğu "Başka Bir Gün" dizisi, 5. bölümüyle 27 Şubat Perşembe akşamı atv'de! İşte yeni bölüme dair ipuçları...
5.Bölüm Özeti:
Denizden çıkan cesedi öldürmekle suçlanan Nehir, kızını korumak için gerçeği söyleyememiştir.
Nehir hem masumiyetini kanıtlayıp hem de Deniz'i korumayı başarabilecek midir?
Nehir bunun için çalışırken Güngör, Tuna'yla onun arasında bir şey olduğundan şüphelenmeye başlamıştır.
Bu şüphesi Nehir'i can evinden vuracak bir hamle yapmasına neden olur. Nehir daha Güngör'ün kendisine yaptığı bu kötü sürprizi atlatamamışken Serdar'ın bir başka sırrı daha olduğunu öğrenir.
Bu sır Nehir'i daha da tehlikeli insanlara bulaştıracaktır. Bunu öğrendikten sonra kontrolü eline almaya çalışan Nehir, elinde olmadan çok kötü bir olaya sebep olacağından habersizdir. Çıkışsız kalan Serdar'ın onu tam bir açmazda bırakacak yeni bir hamle yapmak üzere olduğundan da…