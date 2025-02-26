atv canlı yayın! 26 Şubat 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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Müge Anlı (ATV)

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı'da aranan Mahir Ünlütaşkıran'ın ailesi Safiye: "Mahir'i siz arayın ben gidiyorum!" diyerek yayına katılmama kararı aldı. Şüpheli hareketleriyle hedeflerin odağı haline gelen annenin evladı için hiçbir çaba göstermemesi herkesi şaşırttı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert yayınına bağlanan bir kişinin yaptığı açıklamalar stüdyoda gözyaşlarına sebep oldu. Duydukları karşısında hem izleyiciler hem de stüdyodakiler buz kesti.

Canlı yayına bağlanan bir kişi ihanet iddialarını doğrulayarak, kimsenin bilmediği bir bilgiyi canlı yayında aktardı.