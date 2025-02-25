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Bir Gece Masalı'nda Mahir ve Canfeza'nın romantik anları!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.02.2025 16:26
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Bir Gece Masalı’nda Mahir ve Canfeza’nın romantik anları!

Salı akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı Bir Gece Masalı, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Burak Deniz'in Mahir, Su Burcu Yazgı Coşkun'un ise Canfeza karakterine hayat verdiği dizide bu hafta, ikili arasında beklenmedik romantik bir an yaşanacak.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Mahir ve Canfeza arasındaki gerginlik yerini duygusal daha da güçlü bir bağa bırakırken, ikili arasındaki yakınlaşma anı büyük sürprizlere sahne olacak. Öyle ki, ikili kendilerini bir anda havuzda bulacak.

BİR GECE MASALI 23. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Mahir ve Canfeza'nın havuzda yaşadığı bu romantik anlar, izleyicileri ekran başına kilitleyen keyifli dakikalara dönüşecek.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle Salı akşamı atv'de!

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