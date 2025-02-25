Bir Gece Masalı’nda Mahir ve Canfeza’nın romantik anları!

Kaynak: ATV

Mahir ve Canfeza arasındaki gerginlik yerini duygusal daha da güçlü bir bağa bırakırken, ikili arasındaki yakınlaşma anı büyük sürprizlere sahne olacak. Öyle ki, ikili kendilerini bir anda havuzda bulacak.

Mahir ve Canfeza'nın havuzda yaşadığı bu romantik anlar, izleyicileri ekran başına kilitleyen keyifli dakikalara dönüşecek.