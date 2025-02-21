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Can Borcu 10. bölüm: Handan kızını vazgeçirmeye çalışıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.02.2025 10:32
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Can Borcu 10. bölüm: Handan kızını vazgeçirmeye çalışıyor

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen ve büyük bir ilgiyle takip edilen Can Borcu dizisinin onuncu bölümü, 22 Şubat Cumartesi akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bu hafta, izleyicileri heyecanlı bir bölüm bekliyor...

atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nun yeni bölümü için heyecan dorukta! İşte dizinin 10. bölümüne dair ipuçları...

10.Bölüm Özeti:

Yasemin, kardeşi Rüzgar'ı koruyabilmek için Ferit'in teklifini kabul etmek zorunda kalır. Handan bu karara karşı durmak için elinden geleni yapsa da Yasemin kararından vazgeçmeyeceğini açıklar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Mehmet ve Handan, Doğa'ya vurulma olayının perde arkasındaki gerçekleri açıklar.

CAN BORCU 10. BÖLÜM FRAGMANI

Rüzgar, geçmişte yaptıklarından dolayı Doğa'dan özür diler ve kendisini affetmesini ister. Bu yüzleşmenin sonunda Doğa, Rüzgar'ı affedebilecek midir?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Öte yandan Şükran, Yaşar hakkında öğrendiği gerçekler karşısında Yaşar'a bedel ödetmeye karar verir. Ancak sonuçları umduğu gibi gitmeyecektir.

Mehmet, Emel'in geçmişini araştırırken, Ferit'in eski sevgilisi ile ilgili bazı kritik bilgilere ulaşır. Tüm bu bilgilerin odağında ise Sude vardır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sude'nin geçirdiği kazanın ardından vereceği ifade kritik bir önem kazanır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Handan, yaşadığı büyük kararsızlığın ardından nikah törenine gitmeye karar verir. Peki, Çınar'ın nikah öncesi Emel'e söyledikleri bu evliliği engelleyebilecek midir?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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