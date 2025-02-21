Başka Bir Gün dün geceye damga vurdu! Nehir gözaltına alındı

Kaynak: ATV

Deniz'in Nehir'den gizlediği telefon Nehir'in başına büyük bela açarken bölümün sonunda Aytunç'un telefon sinyaliyle ilgili söylediği sözler sayesinde Nehir, telefonun Deniz'de olduğunu anladı. Aytunç'un, Nehir'i Serdar'ı öldürme şüphesiyle gözaltına alması ve tüm bunlar yaşanırken Serdar'ın saklandığı yerden izlemesi Serdar ortaya çıkıp her şeyi itiraf edecek mi sorusunu da beraberinde getirdi.

SERDAR VE NEHİR KARŞI KARŞIYA

Merak uyandıran yeni bölüm tanıtımında gözaltından çıkan Nehir, çocuklarını almaya Güngör ve Haluk'un evine gittiğinde Güngör'ün çocuklar için geçici velayet aldığını öğrenip sinir kriziyle ortalığı yıkıyor. Bölüme dair heyecan yaratan tanıtıma Nehir'in Serdar ile karşı karşıya kaldığı an damga vuruyor.