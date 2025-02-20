Müge Anlı ATV canlı izle! 20 Şubat 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

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Müge Anlı (ATV)

İddiaların odağındaki 3 isimden biri olan anne canlı yayında... Oğlu ve eşi ihanet cinayetine mi kurban gittiler?

İddiaların odağındaki anne Safiye Ünlütaşkıran canlı yayında... Oğlu Mahir Ünlütaşkıran'ın borçları yüzünden gittiğini söyledi. Eşi Çiğdem ve kardeşi Umut'un oğlu Mahir'e hiçbir şey yapmadıklarını anlattı. Küçük oğlu ve gelininin ilişkisini de kabul etmedi.

Küçük oğlu gelini ile ihanet etti, büyük oğlu kayboldu. Ortada olmayan evladı ile ilgili hayatta olmayan eşini suçladı.

Safiye Ünlütaşkıran, oğlu Mahir Ünlütaşkıran'ın öldürüldüğüne inanmadığını yaşadığını düşündüğünü söyledi. Suçlamaları kabul etmedi. Vefat eden eşi ile oğlunun arasının bozuk olduğunu da söyledi.

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Safiye Ünlütaşkıran'a eşinin kafasına ne olduğu soruldu. Eşinin cam kırıklarının üzerine düşmüş olabileceğini kafasında kan görmediğini söyledi. Öldüğü gün ise ambulanstaki kişilerin 'yol çok sallantılı, kanama olabilir' dediğini anlattı.