Başka Bir Gün 4. bölüm: Serdar katil mi?
Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün Perşembe akşamları atv’de. İşte Başka Bir Gün'ün 4. bölümünden ipuçları...
Ezgi Mola, Salih Bademci, Şükran Ovalı ve Berkay Ateş'in başrolünde olduğu Başka Bir Gün dizisinin 4. bölüm fragmanı nefes kesti! Peki yeni bölümde neler olacak?
4.Bölüm Özeti:
Nehir çıkan cesetle birlikte, Serdar öldü mü korkusu yaşarken öğrendiği başka gerçeklerle sarsılır. Üstelik kafasında yeni bir soru da belirir.
Kocası Serdar bir katil midir? Nehir hem bunu hem de Serdar'ın Köksallar yüzünden mi ortadan kaybolduğunu anlamak için bir davada bulduğu bir izi takip eder.
Peşine düştüğü bu ipucunun, Suzan tehdidini daha da büyüteceğinden henüz habersizdir. Üstelik Meral'in Nehir üzerindeki şüpheleri ve baskısı artarak devam ediyordur.
Bunun yanında Serdar'ın Suzanlara ve bankalara yaptığı borçlar için para bulması gerekiyordur.
Nehir dört bir koldan sıkışsa da bütün bu sorunları çözmek için çalışır. Fakat asıl darbeyi hiç beklemediği bir yerden yer. Nehir bu kez de kızıyla sınacaktır…