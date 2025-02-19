Bir Gece Masalı'nda tabuta konulup gömülen Mahir kurtulabilecek mi?
Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Mahir ve Canfeza romantik bir gün geçirmek isteğiyle gittikleri yerde Boris ve Selim’in tuzağına düştü.
Geçtiğimiz akşam (18 Şubat Salı) atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yapımını NGM'nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.
22.Bölümde neler yaşandı?
Canfeza ve Mahir'in bebek konusundaki gerçek ortaya çıktı. Ferman yaşanan olaylar üzerine evi terk etti ve Efsane ile ayrı eve çıktı. Ona ders vermek isteyen Asaf Bey, tüm parayı kesip evlerini de ellerinden aldı. Taksicilik yapmaya başlayan Ferman, Sevde'ye yakalandı. Memleketten sevgililer günü sürprizi için döndüğü yalanını söyledi ama Sevde inanmadı ve Ferman'ın peşine dedektif taktı.
Hem Mahir'in doğum günü hem de sevgililer günü için ikili sonunda yalnız kalmayı başardı. Gözlerden uzak kalan ikili nihayet baş başa romantik bir gece geçirdi. Ancak Boris ve Selim'in başka planları vardı… Savaş, Canfeza'yı Mahir yokken kaçırdı ve Boris'in yanına getirdi.
Ferman ise yanlış müşteriyi aldı ve bıçaklandı. Telefonundan Canfeza'yı takip eden Mahir, tuzağı bilmeden onu kurtarmaya çalıştı. Telefonun şarjı bittiği için Kürşat onu uyaramadı. Kürşat'ın evine ise narkotik baskın düzenlendi ve sakladıkları malları bulundu.
Raşit'in, babasının ölüm emrini verdiği itiraf etmesi üzerine Mahir çok öfkelendi ve Raşit'in yaptığı teklifi kabul etmedi...Bunun üzerine Selim, Canfeza'yı alıp götürdü. Selim'i durdurmak isteyen Savaş, kendi kazdığı kuyuya düşüp, vuruldu. Etkisiz hale getirilen Mahir buna engel olamadı ve tabutun içinde canlı canlı gömüldü.
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