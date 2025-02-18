Kuruluş Osman’da Osman Bey artık sadece Balası’nın intikamı için yaşayacak!

Kaynak: ATV

KAYI OBASI'NI GERİ ALMAK İÇİN KİMLER ŞEHİT OLACAK?

Yüreği yangın yeri olan Osman Bey, obayı geri almak için hazırlıklara başlar.

Ulugan ve İlbay Osman Bey'i püskürtmek için nasıl bir oyun kuracaklardır? Osman Bey, sayıca kendilerinden çok üstün olan Ulugan'lara karşı ellerindeki bütün imkanları seferber eder.

Kayı obasını geri almak için canlarını ortaya koyan Osman Bey ve ordusunu bekleyen büyük tehlike nedir? Bu uğurda kimler şehit düşecektir? Osman Bey, Begüm ve İlbay hainini orada öldürebilecek midir? Obayı geri alıp Bala'sını Halime'nin yanına defnedebilecek midir?