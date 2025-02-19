Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

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Kaynak: Müge Anlı YouTube

2 kardeş aylar sonra babalarının karşısında...

Kayıplarının 109. Gününde Müge Anlı'da bulunan kızlar canlı yayında... Babalarıyla yüzleşen kızlar, eve geri dönmek istemediklerini ama babalarıyla küs kalmamak için geldiklerini söylediler. Hasan Bey, kızlarına değişeceğine dair söz verdi.

Cansu Balaban çocukları ile birlikte kayboldu.

Cansu Balaban, 9 ve 6 yaşlarındaki çocukları ile birlikte kayboldu. Eşi Nihat Balaban canlı yayında eşine dön çağrısında bulundu.

Ağabeyinin ölümündeki şüphelerle ilgili savcılığa ifade verdi. ''Yengem, cinayeti üstü kapalı bir şekilde itiraf etti''

2008 yılından beri izine rastlanılmayan ve cinayete kurban gittiği düşünülen Mahir Ünlütaşkıran'ın amcası yayın sırasında ağabeyinin ölümündeki şüphelerinden dolayı savcılığa gidip ifade verdi. Fethi kabir işlemleri için dilekçe verdi.

Şüphe oklarının yöneldiği eş konuştu. ''Eşimde davranış bozukluğu var diye peşine düşmedim''

Kendisi hamileyken ortadan kaybolan eşinin peşine neden hiç düşmemişti... Şüphe oklarının yöneldiği eş, ''eşimde davranış bozukluğu var diye peşine düşmedim'' annesi ve babası kayıp başvurusunda bulundu dedi.