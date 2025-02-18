atv canlı yayın! 18 Şubat Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

Çiçek Oda ve Emire Sultan aranıyor...

Hasan Bey iki kızına seslenmek için canlı yayına geldi. Eşini 6 yıl önce kaybettiğini kızlarıyla birlikte yaşadığını anlattı. Kızlarının bir anda evden gittiğini kendisini engellediğini ulaşamadığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Kızı Cansel Serin'i arıyor...

2001 yılında 4,5 yaşındayken Sivas yurduna evlatlık verdiği çocuğunu aramak için canlı yayında... Güldane Hanım, çocuk yaşta evlendirildiğini, şiddetten kaçtığını çocuğunu yurda bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Şimdi üç çocuğu daha olan kadın, 'Cansel benim eksik parçam bulursam tamamlanacağım' dedi.

Babaları hayatlarından endişe ediyordu. Sultan ve Çiçek kardeşler bulundu.

Yayına bağlanan kardeşler, babalarının baskısından kaçtıklarını söylediler. Baba Hasan Bey, kızlarına seslendi 'eve geri dönün ben giderim' dedi. Kızlar biraz düşünmek istedi.

Mahir'in dedesi Mehmet Pekhas konuştu.

Mahir Ünlütaşkıran'ın dedesi ve anneannesi konuştu. Cinayete kurban gittiği düşünülen torunu Mahir ile ilgili, çiftlikten kaybolmadığını, babasının yanından kaybolmuş olabileceğine dikkat çektiler.