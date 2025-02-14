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Müge Anlı'da bir üfürükçünün daha maskesi düştü! 2 tutuklama...

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 10:54 Güncelleme: 14.02.2025 11:54
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Müge Anlı’da bir üfürükçünün daha maskesi düştü! 2 tutuklama...

Viyana'da yaşayan bir çift, Müge Anlı'nın programına çıkarak Manavgat'ta bir kişi tarafından çeşitli büyü vaatleriyle 31 bin 960 euro dolandırıldıklarını öne sürdü. Çiftin iddialarının ardından, yayını ihbar kabul eden Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mahkemeye sevk edilen 4 kişiden Abdülrahim Zengin ve asistanı Hüseyin Tamer tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Müge Anlı'da gündeme gelen üfürükçü olayında sıcak gelişmeler yaşandı. Almaya'da yaşaya Habibe ve Dağıstan çiftini dolandıran "Gazmalı Rahman Hoca" lakaplı adam, tutklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

Almanya'da yaşayan Habibe ve Dağıstan, Antalya'da yaşayan "Gazmalı Rahman Hoca" adlı bir üfürükçü tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Sözde üfürükçünün, cinler aleminde elinde kazmayla gezdiği için kendisine 'Gazmalı' lakabı taktığı iddia edildi. "Şans oyunlarının rakamlarını vereceğim, ayrılanları bile 6 dakikada barıştırıyorum ben" vaatleriyle çifti kandıran üfürükçü, kendince büyü yazdığı görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Tüm bunların ardından Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi. Avusturya'da yaşayan çifti, dini duygularını sömürerek 31 bin 960 Euro dolandırdığı iddiasıyla Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alınan Abdülrahim Zengin, eşi B.Z., kız kardeşi G.Z. ve Hüseyin Tamer, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

2 KİŞİ TUTUKLANDI

'Dini duyguları sömürerek dolandırıcılık yapmak' suçundan sulh ceza hakimliğine çıkarılan Abdülrahim Zengin ve Hüseyin Tamer tutuklanırken, B.Z. ve G.Z. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

"DİLİNİ BAĞLARIM"

Ayrıca, üfürükçünün Müge Anlı'nın da dilini bağlama büyüsü yaptığı öğrenildi. Üfürükçü, Habibe'yi "Müge Anlı'ya çıkarsan dilini bağlarım" diyerek tehdit etmişti.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

"YÜZ BİNLERCE KİTLE BENİ BEKLİYOR"

Şüpheli Abdülrahim Zengin, adliye çıkışında gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusuna, "Niye pişman olacağım. Yüz binlerce kitle beni bekliyor. Mahkemede de görecekler. Siz bir hayat kadınını savunuyorsunuz, siz bir kumarbazı savunuyorsunuz" dedi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

GÖRÜNTÜLER PES DEDİRTTİ

Müge Anlı, üfürükçünün şarlatanlığını gözler önüne seren bir videoyu izleyicilerle paylaştı. Videoda, üfürükçünün küs olan eşleri barıştırmak amacıyla yaptığı müdahale ve yöntemler yer aldı.

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