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Can Borcu'nda Rüzgar suçunu itiraf ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 11:26
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Can Borcu’nda Rüzgar suçunu itiraf ediyor

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen Can Borcu’nun dokuzuncu bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Atv ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümünde Rüzgar suçunu itiraf ediyor. İşte Can Borcu'nun 9. bölümüne dair ipuçları...

Mehmet, hastaneye kaldırılır ve ağır geçen ameliyatın ardından yoğun bakıma alınır. Handan, Necmiye ve çocuklara babaları ile Emel hakkında gerçekleri açıklar. Çocuklar, annelerinin anlattıklarına inanmakta zorlanırken, Rüzgar dayanamayarak Mehmet'i vuran kişinin kendisi olduğunu itiraf eder.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Rüzgar'ın itirafının üzerine Yasemin ve Handan, Rüzgar'ı hapisten korumak için harekete geçer. Çınar bir tesadüf sonucu babasını vuran kişinin Rüzgar olduğunu anlayınca Yasemin'e babasına bir şey olması halinde Rüzgar'ın bunun bedelini ödeyeceğini kesin bir dille açıklar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Öte yandan, Efe'nin orijinal kaza videosunu göstermesiyle Rüzgar, Mehmet'in masum olduğunu anlayacak ve pişman olacaktır.
Hastanedeki gergin bekleyişin ardından Mehmet kendine gelecek ve yoğun bakımdan çıkacaktır, peki Rüzgar'ı affedecek midir?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Bu süreçte, Yasemin ve Çınar'ın arasında karşılıklı nefretle başlayan ilişkisi aşka doğru adım adım evrilmeye başlar. Ferit, bu yakınlaşmaya sessiz kalmaz. Annesinin yönlendirmesiyle harekete geçen Ferit, Yasemin'i kaçırarak ona kabul etmesi zor bir teklifte bulunur.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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