Esra Erol’da programına Ezgi Mola sürprizi

Kaynak: ATV

Sürükleyici hikayenin giderek derinleştiği dizide Serdar'ın nerede olduğu ve neden bir anda ortadan kaybolduğu hala ortaya çıkmazken, bu olayın arkasında kim ya da kimlerin olduğu ise gizemini koruyor.

EZGİ MOLA SÜRPRİZİ

Dün akşam yayınlanan bölümden önce dizinin başrol oyuncusu Ezgi Mola, Esra Erol'un programına telefonla bağlandı. Esra Erol, Ezgi Mola'ya herkesin merak ettiği 'Serdar nerede?' sorusunu sorarken başarılı oyuncunun 'Esra bunu bulsan sen bulursun' cevabı herkesi gülümsetti.