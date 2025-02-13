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Müge Anlı (atv)

DÜN NELER YAŞANDI?

Çiçeği burnunda eşi evini terk etmişti. Kaybının 9. Gününde Müge Anlı'da bulundu.

Eşinin kaybolduğunu söyleyerek yayına başvurmuştu. Üç aylık eşinin camdan kaçtığını Adana'da olduğundan şüphelendiğini anlatmıştı. Bugün haber geldi. Kaybının 9. Gününde bulundu. Arkadaşı İbrahim Bey, ekibe konuştu. Suzan'ın yanına geldiğini fakat kendisinin kabul etmediğini şu an nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

4 gün içinde evlilik kararı aldı evliliğinin 10. Gününde kaçtı. Mehmet Çatıkkaş nerede?

Suna Çatıkkaş eşi Mehmet Çatıkkaş'ı aramak için canlı yayına geldi. Tanıştıklarının 4. Gününde evlilik kararı aldıklarını 10. Gününde eşinin evden kaçtığını anlattı. İkisininde 4. evlilikleri olduğunu söyledi.

Yayın ihbar kabul edildi düğmeye basıldı. Üfürükçüye savcılık talimatı ile gözaltı.

Sınırları aşan bir dolandırılma. İlkokul mezunu olup doğrusunu yazamadığı üniversitede psikoloji eğitimi aldığını söyleyen üfürükçüyle ilgili gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıktı. Yayın ihbar kabul edildi düğmeye basıldı. Savcılık sahte üfürükçüyü gözaltına aldı.

Mahir'in eşinin bahsettiği eski sevgilisi konuştu. ''Bana sürekli kayınbiraderini anlatırdı''

Mahir Ünlütaşkıran'ın eşi yayında ilk çocuğunun başkasından olabileceğini söylemişti. Çiğdem Ünlütaşkıran'ın bahsettiği olan Merih Baş konuştu. Çiğdem'le bekarken tanıştıklarını, evlendikten sonrada bir kaç kez görüştüklerini ve ilişkilerini bitirdiklerini anlattı. DNA testi verebileceğini de söyleyen Merih Baş, o çocuğun kendisinin olmadığını ima etti.