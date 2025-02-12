atv salı gününün galibi oldu!

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %6,60 izlenme oranı ve %24,65 izlenme ilk sıraya yerleşti.



Esra Erol'da dün; ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım isteyen İşitme ve konuşma engeli olan İsmail Dilsiz, kardeşlerine ve yeğenlerine ailesine İsmail'in ailesi ise İsmail'in kayıp olmasından kardeşleri Zahide'yi sorumlu tuttu. Yıllardır İsmail'i aradıklarını söyleyen aile İsmail'in kimliğini de Zahide'nin yaptıklarını iddia etti.

Kaynak: ATV