12 Şubat 2025, Çarşamba
Haberler Televizyon Haberleri Rusya'da "Bir Gece Masalı" fırtınası

Rusya'da "Bir Gece Masalı" fırtınası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.02.2025 10:51
ABONE OL
Rusya’da Bir Gece Masalı fırtınası

atv’nin Salı akşamları milyonları ekran başına toplayan dizisi Bir Gece Masalı, Rusya’da düzenlenen özel bir gecede büyük ilgi gördü.

Diziyi yayınlayan, Rusya'nın en büyük platformlarından biri olan IVI sponsorluğunda düzenlenen özel gecede Bir Gece Masalı dizisinin sevilen jenerik müziği orkestra eşliğinde çalınarak davetlilere sürpriz anlar yaşatıldı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı, Mahir ve Canfeza'nın sürükleyici hikâyesini anlatan Bir Gece Masalı'nın başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun paylaşıyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Gördüğü ilgi Türkiye sınırlarını aşan Bir Gece Masalı beğeni ile izlenen kadrosu ve heyecan dolu gelişmeleriyle her Salı akşamı atv'de…

İzlemek için tıklayın

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör