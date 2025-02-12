Müge Anlı ATV canlı yayın! 12 Şubat Çarşamba Müge Anlı bugünkü bölüm izle!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

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Mahir Ünlütaş'a ne oldu? (ATV)

DÜN NELER YAŞANDI?

İsa Gezer, çiçeği burnunda eşi Suzan Gezer'i arıyor...

İsa Gezer, 3 aylık eşi Suzan Gezer'i aramak için canlı yayına geldi. Kadın sığınma evinde tanıştıklarını 10 gün içinde evlendiklerini, çok borca girdiğini söyledi. İsa, Suzan'ın altınları alıp kendisine mektup bıraktığını anlattı. Eşinin rahatsız olduğunu geri gelmesini istediğini söyledi.

Bir başka üfürükçü aynı hikaye benzer son. ''Ben de 45 bin TL'mi kaptırdım''

Dağıstan ve Habibe çifti Viyana'dan Antalya'ya geldiğini üfürükçünün tuzağına düştüklerini söylediler. bir milyon 200 bin TL paralarını kaptırdıklarını anlattılar. Canlı yayına bağlanan bir izleyici ise, eşiyle sorunları olduğu için üfürükçüye gittiğini 45 bin TL'sini kaptırdığını anlattı.

Suzan Gezer nerede? (ATV)

Sertifikalı üfürükçü canlı yayında...

Sertifikalı üfürükçü Dağıstanla, Habibe'yi kendisinin tanıştırdığını, onlarla görüşmeyi kestiği için böyle davrandıklarını iddia etti. İlkokul mezunu olduğu ortaya çıkan üfürükçü, sertifikaları olduğunu ve insanlara yardım ettiğini söyledi.

Mahir Ünlütaşkıran ihanet cinayeti kurbanı mı?

Mahir Ünlütaşkıran ve eşi Çiğdem'in liseden arkadaş oldukları ortaya çıktı. Çiğdem'in markette çalıştığı o dönemde evli bir kişiyle sevgili olduğu ve kişiyle görüşmeye devam ettiği, Mahir Ünlütaşkıran'ın kendisine baskı ve şiddet uyguladığını ve kardeşi Umutcan'dan yardım istediği konuşuldu.