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Bir Gece Masalı bu akşam atv'de! Canfeza verdiği sözü tutabilecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 11:12
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Bir Gece Masalı bu akşam atv’de! Canfeza verdiği sözü tutabilecek mi?

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan 'Bir Gece Masalı' 21. bölümüyle ekranlara geliyor. Heyecan dolu yeni bölüm izleyicileri ekran başına kilitleyecek!

Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde olduğu Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümü için heyecan dorukta!

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Peki 21. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

21.BÖLÜM:

"ELİZABETH "

Canfeza'nın tutuklanıp televizyona çıkması evde büyük bir gerginliğe yol açar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Mahir bir yandan herkese karşı Canfeza'yı savunur ve korurken bir yandan Canfeza'nın ona açtığı sorunlarla baş etmeye çalışır.

Canfeza'yı kontrol altına almaya çalışırken bir yandan ilişkilerinin yara almaması için uğraşan Mahir; Canfeza ile daha çok zaman geçirmeye karar verir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ferman için çember giderek daralmaktadır. Yaptığı hamle Ferman'ı babasıyla karşı karşıya getirir.Mahir'i amirlerine ve ailesine karşı çok zor durumda bıraktığını fark eden Canfeza ise artık uslu duracağına ve Mahir'den hiçbir şey saklamayacağına söz verir.

Ancak Selim Allame'nin Canfeza'yı içine çektiği tuzak buna izin verecek midir?

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