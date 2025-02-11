Bir Gece Masalı bu akşam atv'de! Canfeza verdiği sözü tutabilecek mi?
Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan 'Bir Gece Masalı' 21. bölümüyle ekranlara geliyor. Heyecan dolu yeni bölüm izleyicileri ekran başına kilitleyecek!
Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde olduğu Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümü için heyecan dorukta!
Peki 21. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...
21.BÖLÜM:
"ELİZABETH "
Canfeza'nın tutuklanıp televizyona çıkması evde büyük bir gerginliğe yol açar.
Mahir bir yandan herkese karşı Canfeza'yı savunur ve korurken bir yandan Canfeza'nın ona açtığı sorunlarla baş etmeye çalışır.
Canfeza'yı kontrol altına almaya çalışırken bir yandan ilişkilerinin yara almaması için uğraşan Mahir; Canfeza ile daha çok zaman geçirmeye karar verir.
Ferman için çember giderek daralmaktadır. Yaptığı hamle Ferman'ı babasıyla karşı karşıya getirir.Mahir'i amirlerine ve ailesine karşı çok zor durumda bıraktığını fark eden Canfeza ise artık uslu duracağına ve Mahir'den hiçbir şey saklamayacağına söz verir.
Ancak Selim Allame'nin Canfeza'yı içine çektiği tuzak buna izin verecek midir?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'da okullar tatil! İstanbul Valiliği Son dakika: İstanbul'da okullar kaç gün tatil ilan edildi?
- Milli maç ne zaman? Türkiye-Macaristan maçı hangi tarihte, saat kaçta oynanacak?
- 14 Şubat Sevgililer Günü'nü efsaneleştirin! İşte romantizmi doruklara çıkaracak 5 etkinlik
- Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün? Berat Gecesi orucu sevabı ve fazileti
- KPSS’li ve KPSS’siz kamu alımları: 11–14 Şubat kamu personel alımları güncel ilanlar
- ASEAN nedir, açılımı ne? Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği üyesi olan devletler kimler?
- İptal edilen uçak seferleri listesi 11-12 Şubat | Bugün hangi uçak seferleri iptal edildi?
- SSK BAĞKUR hepsi için... SGK saatler önce duyurdu: MAAŞ FARKLARI hesaplarda! Kim ne kadar alacak?
- El yüz çatlatan soğuklar kapıda! Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil o illerde 2 gün sürecek
- Vapur seferleri iptal mi, son durum ne? 11 Şubat İDO/BUDO iptal feribot seferleri sorgulama ekranı
- Örümcekleri evinizden uzak tutmanın doğal yolu: Tek bir mutfak malzemesi ile etkili çözüm!
- LGS 2. örnek soru kitapçığı 2025 | Türkçe, Matematik, İnkılap, İngilizce... MEB LGS örnek sorular ve çözümleri