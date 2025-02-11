Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

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SON BÖLÜMDE NELR OLDU?

6 Ekim 1993'te 2 yaşındayken Çeşme'ye bırakıldı, ailesini arıyor.

Çeşme'de bir esnaf tarafından bulunan Emre, çocuk esirgeme kurumundan evlatlık edindiğini söyledi. Onu büyüten ailesinin 2016'da gerçeği kendisine söylediğini, bu yolla ailesini aramak istediğini merak ettiğini anlattı.

Kardeşi ve eşi tarafından ihanete uğradığı iddiası... 2008 yılında kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'a ne oldu?

Kayıp bir adam, yasak aşk iddası... 27 yaşındayken Adana Seyhan şehrinden şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı Mahir Ünlütaşkıran. Geri dönüşüm işiyle uğraşan adamın kaybolduğunda eşi de 8 aylık hamileydi. Halası peşine kimsenin düşmediğini yeğenini aramadıklarını anlattı. Yengesi, kardeşi ve eşinden şüphelenen hala canlı yayında yeğenini arıyor...

17 sene sessizliğe bürünen eşi ve kardeşi canlı yayında... Mahir Ünlütaşkıran ihanet cinayeti kurbanı mı?

Şüphelerin odağındaki eş ve kardeş canlı yayına katıldı, iddiaları kabul etmedi. 17 sene neden eşini aramadığı sorulduğunda 'biz zaten anlaşmalı evlendik, severek evlenmedik' dedi. Şüphelenilen kardeş ise, 'bizim ilişkimiz ağabeyim kaybolduktan sonra başladı' dedi.

42 yaşındaki Mehmet Demir ve 44 yaşındaki Caner Candan aranıyor...

Kaybından 20 gün sonra gittiği araç bulundu. Caner Candan'dan 70 gündür haber yok. Mehmet Demir ise, 30 Ocak'ta kayboldu ve bir daha haber alınamadı.