Cansu Özgen’i 450 bin TL dolandıran şüpheli için karar çıktı!

Mustafa A. isimli sahte bankacıya 2023 yılında 450 bin lirasını kaptıran sunucu Özgen, soluğu emniyette aldı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, banka numarasına benzeyen bir hattan ünlü sunucuyu arayarak hesap güvenliği için işlem yapılması gerektiğini söyleyen Mustafa A. isimli şüpheli, adım adım yapılmasını istediği işlemi söyledi. Arayanın banka görevlisi olduğuna ikna olan Özgen ise kendisine denilenleri gerçekleştirdi. Şüpheli kişi, özel banka bilgilerine eriştiği sunucunun hesabından 450 bin lirayı başka hesaba transfer etti. Durumu fark eden Özgen hemen banka yetkililerini aradı.

HESAPLARINA BLOKE KONULDU

Ünlü sunucu hesaplarına bloke konulmasının ardından savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Özgen ifadesinde, kişilik haklarına yönelik saldırı düzenlendiğini, maddi ve manevi zarara uğratıldığını belirtti.