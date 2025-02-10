Cansu Özgen'i 450 bin TL dolandıran şüpheli için karar çıktı!
Televizyon sunucusu Cansu Canan Özgen'i arayıp kendini banka görevlisi gibi tanıtarak 450 bin TL dolandırdı. Şüpheli Mustafa A. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla açılan davada 4 yıl 2 ay hapis ve 417 bin TL para cezasına hükmedildi.
Mustafa A. isimli sahte bankacıya 2023 yılında 450 bin lirasını kaptıran sunucu Özgen, soluğu emniyette aldı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, banka numarasına benzeyen bir hattan ünlü sunucuyu arayarak hesap güvenliği için işlem yapılması gerektiğini söyleyen Mustafa A. isimli şüpheli, adım adım yapılmasını istediği işlemi söyledi. Arayanın banka görevlisi olduğuna ikna olan Özgen ise kendisine denilenleri gerçekleştirdi. Şüpheli kişi, özel banka bilgilerine eriştiği sunucunun hesabından 450 bin lirayı başka hesaba transfer etti. Durumu fark eden Özgen hemen banka yetkililerini aradı.
HESAPLARINA BLOKE KONULDU
Ünlü sunucu hesaplarına bloke konulmasının ardından savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Özgen ifadesinde, kişilik haklarına yönelik saldırı düzenlendiğini, maddi ve manevi zarara uğratıldığını belirtti.
10 YIL HAPİS TALEBİ İSTENDİ
Başlatılan soruşturma sonrası şüpheli Mustafa A. yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa A.'ya 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
KARAR AÇIKLANDI
Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Mustafa A. hazır edildi. Davaya Cansu Canan Özgen ve avukatı da katıldı. Tarafların savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Mustafa A. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı, ayrıca 417 bin lira para cezası ödemesine hükmedildi.