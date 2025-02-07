Türkiye Esra Erol izledi! İsmail’in Amca’nın büyük hasreti son buldu

Esra Erol'da Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %6,60 izlenme oranı ve %24,65 izlenme ilk sıraya yerleşti.

Türkiye Esra Erol izledi! (ATV)