Türkiye Esra Erol izledi! İsmail’in Amca'nın büyük hasreti son buldu
Gönüllere taht kuran program Esra Erol’da Kantar Medya’dan alınan verilere göre 6 Şubat Perşembe gününün en çok izlenen programı oldu. İsmail Dilsiz'in ablası Emine’ye kavuştuğu anlar programa damga vurdu.
Esra Erol'da Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %6,60 izlenme oranı ve %24,65 izlenme ilk sıraya yerleşti.
TÜRKİYE ESRA EROL İZLEDİ
Esra Erol'da dün; ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım isteyen İşitme ve konuşma engeli olan İsmail Dilsiz, kardeşlerine ve yeğenlerine ailesine İsmail'in ailesi ise İsmail'in kayıp olmasından kardeşleri Zahide'yi sorumlu tuttu.
Yıllardır İsmail'i aradıklarını söyleyen aile İsmail'in kimliğini de Zahide'nin yaptıklarını iddia ettiler.
Esra Erol'da 6 Şubat yayını için tıklayın
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