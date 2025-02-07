Başka Bir Gün 2. bölümüyle seyircileri ekran başına kilitledi

Kaynak: ATV

Zeynep'in aradığı kişi olmadığını anlayan Nehir, ondan aldığı bilgilerle Serdar'ın çalıştığı karanlık isimler olduğunu öğrendi. Bütün bunlar yaşanırken Nehir bir de çok yakın zamanda en yakın arkadaşını kaybeden büyük kızı Deniz'in o akşam neler yaşadığını, arkadaşının nasıl öldüğünü ve Serdar'ın yaşananları duyup kızını bu durumdan kurtarmaya çalıştığını öğrendi.

Tuna ise annesini kaybeden kızına kendisinin bu durumla ilgili bir suçu olmadığını anlatmaya çabalarken Nehir'in içinde Serdar'ın kaybolduğu gün karısını kaybeden Tuna ile ilgili de bazı şüpheler uyandı. Bir yandan Alper Ekici isminin karşısına çıkmasıyla onun Serdar'ın eski bir arkadaşı olduğunu Zeynep'ten öğrenen Nehir, kördüğüm haline gelen bilgilerle sonuca ulaşmaya çalışırken Tuna'nın da karısı Şenay'ın kaybı sürecinde yanında olmaya çabaladı.