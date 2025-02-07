Can Aslantuğ ilk dizisi Kardelenler’deki rolünü ve duygularını paylaştı

"Kardelenler"de Cankat karakterini canlandıran Can Aslantuğ, yeni projesi ve ailesinin oyunculuk deneyimine olan destekleri hakkında konuştu.

İlk oyunculuk deneyimini anlattı

Can Aslantuğ, "Evet, sonunda buluştuk! Çok heyecanlı bir bekleyişti. İşimizin dünyası çok zengin. Her karakterin kendi yolculuğunu ve hikayesini izliyoruz. En heyecan verici anlar ise bu farklı yolculukların kesiştiği anlar olacak. Zaman geçtikçe izleyicilerimiz kendilerini çok çarpıcı bir hikayenin parçası olarak bulacaklar." diyerek diziyle ilgili duygularını paylaştı.

Aslantuğ, dizide hayat verdiği, enerjik karakter Cankat'ı şu şekilde tanımladı, "Cankat'ı ufaktan gördük. Eğlenceli, komik ama bir o kadar da iyi kalpli bir çocuk. Anne ve babasının aksine, kuzenlerine sahip çıkan, onları seven ve koruyan bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Cankat'ın bitmek bilmeyen enerjisine hayat vermek gerçekten keyifli. Ama sevdiklerini korumak için elinden geleni yapması beni kesinlikle etkileyen yönlerinden biri oldu."

Can Aslantuğ (ATV)