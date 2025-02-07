Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

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En son 2 yaşındayken gördüğü kızına sarıldı!

1979 yılından beri görmediği kızını bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çalan Hüseyin Bey'im hasreti 46 yıl sonra son buldu. Kızı ile canlı yayında kavuşan Hüseyin Bey gözyaşlarına hakim olamadı.

"Annesi Tılsım yaptı, benden ve ikizlerden ayırdı"

Ayşegül Yılmaz 2016 yılından beri kayıp olan eşi Mehmet Yılmaz'ı arıyor. 9 yıldır eşinden hiçbir haber alamadığını söyleyen Ayşegül Hanım, kayınvalidesinin kocasına ve kendisine büyü yaptığını söyledi. Yıllardır eşinin ailesi tarafından dışlandığını söyleyen Ayşegül Yılmaz, "Annesi tılsım yaptı, benden ve ikizlerden ayırdı" dedi.

Havuzdaki husumet menfezde mi bitti?

Gaziantep'ten 15 Ağustos'ta sırra kadem basan 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın öldürüldüğü düşünülüyor… 4 aydır ulaşamadığı oğlunun hayatından endişe eden Anne Selvi Yanıç, Müge Anlı'dan yardım istemişti. Ali Yanıç'ı en son gören arkadaşları canlı yayında yüzleşti. Ali Yanıç'ın kaybındaki soru işaretleri canlı yayında konuşuldu.