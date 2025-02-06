Zembilli 6. bölüm: İlyas Esma’yı kaçırır!
İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan Zembilli’nin yeni bölümüne dair ipuçları geldi! İşte cuma akşamları atv'de yayınlanan Zembilli'nin 6. bölümünde yaşanacak olaylar...
atv'nin sevilen dizisi Zembilli, cuma akşamı 6. bölümüyle ekranlara geliyor! Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...
6.Bölüm Özeti:
Münevver eve geldiğinde Fidan'ın kaçtığını öğrenir ve hemen kahveye gidip Davut'a haber verir. Davut, Adem'e hesap sormaya gider.
İlyas'ın Esma için yeni bir planı vardır ve Hayriye'yi planına dahil eder. Adem, Fidan'a yüzük alır ve barışma planları yapar.
Bu arada Kadir, Vahit'i akika kurbanı için dua okumaya götürür. Vahit kan görüp bayılınca Kadir, Tarık'ın çantasındaki bir narkozla onu ayıltmaya çalışır ve olanlar olur. İlyas planını devreye sokar ve Esma'yı kaçırır.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller
- YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM | 2025 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman, hangi tarihte?
- Cebinizden para çıkmasın! Doğalgaz faturasında yüzde 50 tasarruf
- Mısır Çarşısı yangın son durum ne, söndürüldü mü? Yangın neden çıktı, yaralı var mı?
- Şaşırtıcı gerçek! Bu kan grubu insanları yalnızlığı seviyor
- Her gün 2 yumurta yemek yeterli mi: Günlük protein ihtiyacını karşılar mı?
- ÖSYM AİS aday şifresi nasıl alınır, eski şifresi nasıl sıfırlanır? İşte adım adım işlemler
- Gözlerin sırları açığa çıktı! Hangi göz rengi hangi karaktere işaret ediyor?
- Ulusal staj programı başvuruları bitti mi? 2025 Ulusal staj programı başvuruları nereden yapılır, şartları neler?
- Evinizi çöp kutusu kokularından kurtaracak dahiyane yöntem!
- MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama 2025 | MSÜ sınav giriş yerleri belli oldu mu, nereden öğrenilir?
- Bazı burçlar için aşk bir anda başlar! İlk görüşte aşık olan burçlar