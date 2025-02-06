Zembilli 6. bölüm: İlyas Esma’yı kaçırır!

Kaynak: ATV

Bu arada Kadir, Vahit'i akika kurbanı için dua okumaya götürür. Vahit kan görüp bayılınca Kadir, Tarık'ın çantasındaki bir narkozla onu ayıltmaya çalışır ve olanlar olur. İlyas planını devreye sokar ve Esma'yı kaçırır.