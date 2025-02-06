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Zembilli 6. bölüm: İlyas Esma’yı kaçırır!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 15:16 Güncelleme: 06.02.2025 15:27
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Zembilli 6. bölüm: İlyas Esma’yı kaçırır!

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan Zembilli’nin yeni bölümüne dair ipuçları geldi! İşte cuma akşamları atv'de yayınlanan Zembilli'nin 6. bölümünde yaşanacak olaylar...

atv'nin sevilen dizisi Zembilli, cuma akşamı 6. bölümüyle ekranlara geliyor! Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

6.Bölüm Özeti:

Münevver eve geldiğinde Fidan'ın kaçtığını öğrenir ve hemen kahveye gidip Davut'a haber verir. Davut, Adem'e hesap sormaya gider.

ZEMBİLLİ 6. BÖLÜM 2. FRAGMANI

İlyas'ın Esma için yeni bir planı vardır ve Hayriye'yi planına dahil eder. Adem, Fidan'a yüzük alır ve barışma planları yapar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Bu arada Kadir, Vahit'i akika kurbanı için dua okumaya götürür. Vahit kan görüp bayılınca Kadir, Tarık'ın çantasındaki bir narkozla onu ayıltmaya çalışır ve olanlar olur. İlyas planını devreye sokar ve Esma'yı kaçırır.

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