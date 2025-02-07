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Kardelenler'de Hicran çare arıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.02.2025 15:14
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Kardelenler’de Hicran çare arıyor!

Pazar akşamları atv'de yayınlanan Kardelenler dizisi 2. bölümüyle ekranlara geliyor! Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli'nin başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı.

atv'nin yeni dizisi "Kardelenler" ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. İşte güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 2. bölümüne dair detaylar...

2.Bölüm:

"Hava soğuyunca değil, yüreği soğuyunca başlarmış insanın kışı…"

Hayırsız oğullarının acımasız eşleri tarafından huzurevine bırakılan Hicran, ne yapacağını bilmez haldeyken, Aysel ile Ferit de amcalarının yaptıklarının şaşkınlığını yaşamaktadır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Gülcan ile Fatoş, kocalarıyla birlikte hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarını sürdürmeye devam ederler.

Bir türlü sığınacak bir çatı bulamayan Korkmazlar, çok zor anlar yaşarlar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Hicran içine düştükleri durumdan kurtulmanın yolları ararken; Aysel ile Ferit, Gündoğan Koleji'nin bursluluk sınavına girmenin heyecanı yaşarlar.

Arif cephesinde birtakım gelişmeler yaşanırken, Racilerin fütursuzca hizmete açtıkları kebapçının açılışında beklenmedik olaylar yaşanır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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