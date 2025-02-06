Kuruluş Osman zirveyi bırakmadı!

Osman Bey haberi alır almaz oğulları Orhan, Alaeddin ve Alpleri ile gizlice Arenaya sızar. Orhan ve Alaeddin Bey'e Alpleri ve Yusuf Bey'i kurtarması için emir veren Osman Bey, Komutan Lucas'ın karşısına çıkar ve meydan okur. Osman Bey ve Lucas kıyasıya savaşırken Osman Bey yaptığı hamle ile Lucas'a diz çöktürüp, cezasını keser.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!

Kaynak: ATV