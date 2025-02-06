Müge Anlı atv canlı yayın! 6 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

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Müge Anlı (ATV)

Menekşe Güven'i Irak'ta gördüğünü düşünüyor... ''3 kızım var 'Nurcan'ıma mektup götürür müsün?' dedi''

Yayına katılan izleyici o dönemde Irak'ta otelde çalıştığını söyledi. O sırada Menekşe Güven'i gördüğünü sohbet ettiklerinden bahsetti. Kızlarına mektup göndermek istediğini Şırnak'ta olduklarını söylediğini, kendisinin de Bursa'ya gideceğini söylediğini anlattı.

46 yıldır arıyordu Müge Anlı 10 dakikada buldu. Kızının sesini ilk kez duyuyor.

46 yıl önce en son iki yaşındayken gördüğü kızını aramak için canlı yayına gelen Hüseyin Bey, çok üzgün olduğunu o dönemde kızına sahip çıkamadığını anlattı. Dakikalar içinde mucize yaşandı kızı Arzu bulundu. Canlı yayına katılan kadın, '6 yaşımda öğrendim 20'li yaşlarda da babamı aradım ama bulamadım' dedi.

9 yıldır haber alamadığı eşi Mehmet Yılmaz'ı arıyor...

Ayşegül Yılmaz 9 yıldır kayıp olan eşini aramak için stüdyoda. Eşiyle problemi olmadığını ama eşinin ailesi tarafından istenmediğini anlattı.

Ali Yanıç'ın kaybı ile ilgili düşmeyen tansiyon. Taraflar canlı yayında karşı karşıya...

Gaziantep'ten 15 Ağustos'ta sırra kadem basan 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın öldürüldüğü düşünülüyor… Gencin yakınları ve suçlanan kişiler canlı yayında karşı karşıya...