Kardelenler’in yıldızı Haktan Zavlak oynadığı Yankı karakterini anlattı

"Yankı gibi benim de hayatımda kendi doğrularım var, bulunduğum yerden farklı bir insan olduğumu hissettiğim zamanlar oluyor" diyen genç oyuncu, karakteri ile ortak yönlerini ve set deneyimine dair ise şunları söyledi; "Kibar biri olarak nitelendirebilirim kendimi, ayrıca müziğe olan ilgisi ve güler yüzlü olması da benzettiğim yönlerinden. Çok güzel bir setteyiz. Herkes işinde çok profesyonel ve hata payı olmadan çalışıyoruz. Oyuncu kadrosundan teknik ekibe, yapım kısmından diğer birimlere herkesin uyum içinde çalıştığı bir sette olmak bana huzur veriyor."

İzleyicilere, "Bizimle bu hikayeye inanmaya ve izlemeye devam edin. Çok güzel hikayeler ve çok güzel sahneler geliyor, takipte kalın" diyen Zavlak, ikinci bölüme dair ise heyecan dolu gelişmelerin olacağını belirtti.

Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, "Kardelenler", güçlü kadrosu ve yürekleri ısıtan hikayesi ile her pazar atv'de.

Kaynak: ATV