Salı gününün en çok izleneni Esra Erol’da! Bir mucize daha gerçek oldu

Kaynak: ATV

Esra Erol'da dün; İşitme ve konuşma engeli olan İsmail Dilsiz, ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Sağır ve dilsiz İsmail Amca'ya 6 yıl önce Silivri esnafının sahip çıktığı, bir gün İsmail amcanın televizyonu gösterip "ben buraya çıkacağım" dediği, esnafın da desteğiyle programa geldiğini yanında birlikte geldiği Abdullah Bey işaret diliyle anlattı.

İsmail Amcanın yanında çalıştığı Abdullah Bey yayın boyunca işaret dili ile çevirmenlik yaptı. Geçmişine dair bir iz aranan İsmail Bey'in okuma yazma bilmediği, nereden geldiğini anlatamadığı açıklandı.