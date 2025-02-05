Başka Bir Gün’de Nehir gerçeklerin peşine düşüyor

Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin başrolünde olduğu "Başka Bir Gün" dizisinin 2. bölümü izleyiciyi ekrana kilitleyecek! İşte dizinin yeni bölümüne dair merak edilenler...

2.Bölüm Özeti:

Serdar'ın sahte bir kimliği olduğunu öğrenen Nehir, onun bu kimliği neden çıkardığını bulmaya çalışır.

Bu sırada Serdar'ın ofisi de sandığı gibi yönetmediğini anlar. Nehir işyerini de ayakta tutmaya çalışmak zorundadır.

Kaynak: ATV