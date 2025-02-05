Başka Bir Gün'de Nehir gerçeklerin peşine düşüyor
Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan 'Başka Bir Gün' ikinci bölümüyle perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak.
Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin başrolünde olduğu "Başka Bir Gün" dizisinin 2. bölümü izleyiciyi ekrana kilitleyecek! İşte dizinin yeni bölümüne dair merak edilenler...
2.Bölüm Özeti:
Serdar'ın sahte bir kimliği olduğunu öğrenen Nehir, onun bu kimliği neden çıkardığını bulmaya çalışır.
Bu sırada Serdar'ın ofisi de sandığı gibi yönetmediğini anlar. Nehir işyerini de ayakta tutmaya çalışmak zorundadır.
Üstelik Serdar'ın onu aldattığına dair şüpheleri de artmıştır. Avukatlığını yaptığı bir müvekkilin söyledikleri Serdar'ın tahmin ettiğinden de büyük bir belaya batmış olabileceğini düşündürür.
Serdar'ın kaybolduğu gün karısını kaybeden Tuna ile ilgili de içinde bazı şüpheler doğar. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kızı Deniz'le de ilgili kendisinden saklanan çok acı bir gerçeği öğrenecektir…
Oyuncular: Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı), Nur Sürer (Güngör Alsoy), Avni Yalçın (Haluk Alsoy), Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca), Onur Bilge (Aytunç Kayaca), Elçin Afacan (Melike Seyhanlı), Merve Ateş (Deniz Alsoy), Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu), Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy).