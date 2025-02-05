Müge Anlı ATV canlı izle! 5 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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Müge Anlı (ATV)

Menekşe Güven'in ikameti o adrese nasıl alındı?

2006 yılında sırra kadem basan Menekşe Güven'in son görüldüğü adres ağabeyinin yaşadığı sokakta çıktı. Ekip, iddialarının yöneldiği ağabey Şehvan Güven ile bahsi geçen adrese gitti. Menekşe Güven'in ikametinin o adrese nasıl alındığı konuşuldu.

Taraflar canlı yayında karşı karşıya... ''Menekşe'nin Irak'ta evlendiğini duydum''

Dünkü yayında Menekşe'nin Irak'ta evlendiğini duyduğunu söyleyen Şehvan Bey'in yeğeni yayına bağlandı. Yeğen, Menekşe'nin polis memuruyla beraberlik yaşadığını, Ali Şakar'ın da bunu öğrenip Menekşe'ye eziyet ettiğini anlattı. İddiaları yalanlayan Ali Şakar, Şehvan ve ailesinin parasını yediğini söyledi.

5 senedir İran'da yaşadığına yönelik iddia...

İzleyici, İranlı olduğunu ama babasının Azeri olduğunu bu sebeple Türkçe bildiğini açıkladı. İzleyici, "Gülşen adında bir kadın 8 yıldır İran'da yaşadığını, ilk eşiyle büyük bir kavga ettiğini, darp edildiğini, gözünü açtığında kendisini Irak'ta bulduğunu, söyledi" açıklamasında bulundu.