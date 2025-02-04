Müge Anlı ATV canlı yayın! 4 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her sabah saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. İlgiyle takip edilen program, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, kayıpların bulunması ve toplumsal sorunların ele alınması gibi konularla dikkat çekiyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümü için atv canlı yayın ekranı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.
MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
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Şüphelendikleri dayıları ile yüzleşiyorlar... 28 yaşında kaybolan Menekşe Güven'e ne oldu?
4 çocuk annesi Menekşe Güven 2006 yılında 28 yaşındayken Şırnak'tan sırra kadem bastı. Annelerinin öldürüldüğünü düşünen Linde, Betül ve Nurcan kardeşler, gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı'dan yardım istediler. Kardeşler annelerinin kaybında dayılarını hedef gösterdi. İddiaların odağındaki dayı Şehvan, eşi Nurten ve oğlu Ömer şüpheleri gidermek için stüdyoya geldi. Taraflar canlı yayında yüzleşti.
Menekşe Güven kimin yanından kayboldu? ''Son adresi dayımın sokağındaydı''
Kızlar anne ve babalarının ara sıra tartıştıklarını söyledi. Kızlar annelerinin kaybında dayılarını suçladı. Müge Anlı kaybolmadan önce Menekşe'nin yaşadığı adresi açıkladı: Turgut Reis Mahallesi Hafız İbrahim Sokak. O adresin Şehvan'ın yaşadığı eski adres olduğu açıklandı. Şehvan Bey eskiden ikamet ettiği yerin adresini tam hatırlamadığını söyledi.