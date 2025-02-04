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Menekşe Güven'in kaybı! (ATV)

Şüphelendikleri dayıları ile yüzleşiyorlar... 28 yaşında kaybolan Menekşe Güven'e ne oldu?

4 çocuk annesi Menekşe Güven 2006 yılında 28 yaşındayken Şırnak'tan sırra kadem bastı. Annelerinin öldürüldüğünü düşünen Linde, Betül ve Nurcan kardeşler, gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı'dan yardım istediler. Kardeşler annelerinin kaybında dayılarını hedef gösterdi. İddiaların odağındaki dayı Şehvan, eşi Nurten ve oğlu Ömer şüpheleri gidermek için stüdyoya geldi. Taraflar canlı yayında yüzleşti.

Menekşe Güven kimin yanından kayboldu? ''Son adresi dayımın sokağındaydı''

Kızlar anne ve babalarının ara sıra tartıştıklarını söyledi. Kızlar annelerinin kaybında dayılarını suçladı. Müge Anlı kaybolmadan önce Menekşe'nin yaşadığı adresi açıkladı: Turgut Reis Mahallesi Hafız İbrahim Sokak. O adresin Şehvan'ın yaşadığı eski adres olduğu açıklandı. Şehvan Bey eskiden ikamet ettiği yerin adresini tam hatırlamadığını söyledi.