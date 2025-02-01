Can Borcu dizisi yedinci bölümüyle bu akşam atv’de!

Cumartesi akşamları atv'de izleyici ile buluşan Can Borcu dizisi heyecan dolu bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek!

7.Bölüm Özeti:

Celal'e çarpan kişinin Mehmet olduğunu öğrendikten sonra Handan'nın da bunu bildiğini öğrenen Emel, gizli planları, hesapları ve geçmişin gölgesinde yeni gerilimleri beraberinde getirir.

Ferit, büyük bir adım atarak sevdiği kadının hayatında kalıcı bir yer edinmek isterken, Yasemin ailesi ve aşkı arasında zor bir karar vermek zorunda kalır.

Kaynak: ATV