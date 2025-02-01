01 Şubat 2025, Cumartesi
Haberler Televizyon Haberleri Can Borcu dizisi yedinci bölümüyle bu akşam atv'de!

Can Borcu dizisi yedinci bölümüyle bu akşam atv'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 13:12
ABONE OL
Can Borcu dizisi yedinci bölümüyle bu akşam atv’de!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen 'Can Borcu' yedinci bölümüyle bu akşam atv ekranlarında...

Cumartesi akşamları atv'de izleyici ile buluşan Can Borcu dizisi heyecan dolu bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek!

7.Bölüm Özeti:

Celal'e çarpan kişinin Mehmet olduğunu öğrendikten sonra Handan'nın da bunu bildiğini öğrenen Emel, gizli planları, hesapları ve geçmişin gölgesinde yeni gerilimleri beraberinde getirir.

CAN BORCU 7.BÖLÜM FRAGMANI

Ferit, büyük bir adım atarak sevdiği kadının hayatında kalıcı bir yer edinmek isterken, Yasemin ailesi ve aşkı arasında zor bir karar vermek zorunda kalır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Handan, geçmişin izlerini silmeye uğraşırken, çalışmaya başladığı atölyede beklenmedik gelişmelerle yüzleşir. Mehmet'in evini kurşunlatan Dayı Hakan, Mehmet'e yeni ve büyük sorunlar çıkaracağını belli eder.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Yaşar, tehlikeli bir planın içine sürüklenirken, Şükran'dan sakladığı gizemli çocuk kimdir? Mehmet ve Handan arasındaki sırları öğrenen Emel, Mehmet'i tehdit ederek sinsi planlarını devreye sokar ve bir teklifte bulunur.

Mehmet'in bu teklife vereceği cevap bütün dengeleri değiştirecektir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör