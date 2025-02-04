Kardelenler’in Aysel’i Zeynep Atılgan’dan samimi açıklamalar

"AYSEL BANA İÇİMDEKİ ÇOCUĞU ANLATIYOR"

Karakterine dair detayları da bu şekilde anlattı;

"Aysel yaşıtlarına göre çok olgun, düşünce tarzı çok doğal ve çok içten bir yerden. Sevmek ve sevilmek, değer verdiği insanların mutlu olması Aysel için çok değerli. Kendi doğruları ve sevgisiyle oluşturduğu kocaman bir dünyası olan küçük bir kız çocuğu. Aysel ile en güçlü bağım sevgi…

Aysel bana içimdeki çocuğu anlatıyor. Çok pozitif, çok sevgi dolu, çok naif ve çok güçlü. Herkesi olduğu gibi kabul eden ve herkesin duygularını önemseyen bir yapısı var. Ekibimizde herkes çok profesyonel ve işlerini severek yapıyorlar. Bana "iyi ki" dedirten insanlarla bir arada olmaktan çok mutluyum" diyen Atılgan, set günlerinin de çok keyifli geçtiğini belirtti.

Kaynak: ATV