Başka Bir Gün 2. bölüm 2. fragman: "Senin oğlun kim baba?"

Kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünden 2. tanıtım paylaşıldı.

İşte Başka Bir Gün'ün 2. bölüm 2. fragmanı!

'Başka Bir Gün'ün tanıtımında ortadan bir anda kaybolan kocası Serdar'la ilgili araştırma yapan Nehir, bulduğu DNA raporu, peruk ve sahte kimlikten sonra büyük şaşkınlık yaşıyor.

Kaynak: ATV