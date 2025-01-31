Bir aileyi birleştiren kazanın hikayesi! "Kardelenler" için heyecan dorukta!

O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır. Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.

Kaynak: ATV