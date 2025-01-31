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Bir aileyi birleştiren kazanın hikayesi! "Kardelenler" için heyecan dorukta!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.01.2025 15:39 Güncelleme: 31.01.2025 15:49
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Bir aileyi birleştiren kazanın hikayesi! Kardelenler için heyecan dorukta!

'Kardelenler' dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Merakla beklenen dizi, 2 Şubat Pazar akşamı atv ekranlarında...

atv'nin yeni dizisi Kardelenler'in ilk bölümüne dair ipuçları geldi. İşte detaylar...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur.

KARDELENLER 1.BÖLÜM FRAGMANI

Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır. Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

OYUNCU KADROSU

Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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