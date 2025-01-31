atv'nin yeni dizisi "Başka Bir Gün" sürükleyici hikayesiyle beğeni topladı

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Deniz ve komşuları Can'ın bildiği sırrın ne olduğu merak uyandırırken Serdar'ın herkesten gizlediği ikinci telefonunu Deniz buldu. Nehir, Serdar'ın müvekkili Tuna ile boşanma davasına girmeye hazırlandığı esnada ikili Tuna'nın karısının büyük bir kaza geçirdiğini öğrendi. Komada yatan kadının eşyaları Tuna'ya teslim edildiğinde karısının telefonuna bakan Tuna, bir numaradan gelen mesajı gördü. Numarayı aradığında Deniz'in elindeki telefonun çalması ve Tuna'nın 'Serdar' demesi hikayede neler olacağına dair merakı artırırken son sahnede Nehir'in bulduğu kutudan çıkan peruk ve Serdar'a ait sahte kimlik kafaları karıştırdı.

BBC'nin çok sevilen dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olan, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.